الزراعة: كنا على شفا الخروج من زراعة القطن.. اللي بنصدره كان بيرجعلنا

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطن المصري من أفضل الأنواع على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تطويره منذ عام 2015، بعد أن كنا على شفا الخروج من زراعة القطن على مستوى العالم، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة إحياء هذا الملف: «في 2014 لما كنا بنصدر القطن كان بيرجع تاني، وفي الموسم الماضي صدرنا معظم الكميات التي أنتجناها في مصر، والأسواق العالمية بدأت تستعيد ثقتها مرة أخرى في منظومة القطن المصري».

وأضاف «مسعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على قناة «الحياة»: «صناعة القطن في مصر قوية لكنها كانت في حاجة إلى تطوير وتحديث، ووصلنا إلى نقطة مهمة جدًا في صناعة القطن ويجب الحفاظ عليها، ومن هنا بدأت إحياء زراعة القطن مرة أخرى».

إنتاج أصناف جديدة وجيدة

وتابع مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم العمل على إحياء وتجديد كل الأصناف المطلوبة خلال السنوات الست السابقة، وجرى إنتاج أصناف جديدة إنتاجها مرتفع يبلغ 10 قنطار للفدان، وفي عام 2018 أصدر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال وتم عمل منظومة تسويق جديدة.

أزمة كبيرة تعرض لها القطن المصري

وأشار هشام مسعد إلى أن القطن المصري تعرض لأزمة منذ عام 1994 وحتى عام 2014، وظهرت تجلياتها بوضوح في الفترة من عام 2010 حتى سنة 2014، حيث بدأت الأصناف تتدهور وفقدت أجهزة الدولة المصرية القدرة على السيطرة على التقاوي.

وأوضح: «عندما عرضنا هذه الأزمة على الرئيس السيسي صدر القانون رقم 4 لعام 2015 وألزم وزارة الزراعة بأنها مسؤولة عن تسويق التقاوي وبدأنا إنتاج أصناف جديدة».