وصول مرتضى منصور لجلسة محاكمته في الدعوى المقامة ضده من الخطيب

وصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، منذ قليل، إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لنظر الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضده، بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصه ولمجلس إدارة النادي الأهلي.

إساءة للنادي الأهلي

ورفع «الخطيب» في وقت سابق الدعوى ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بعد نشره مقطعي الفيديو بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير من نفس العام، وتضمنت رسائله المصورة إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

جاء في نص أوراق الدعوى، التي تحمل رقم 1451 لسنة 21، أنَّ مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، عبر مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير من نفس العام، وتضمنت رسائله المصورة إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

الإساءة للخطيب ولأسرته

وجاء في البلاغ أنَّ الخطيب «تفاجأ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تمّ تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها، على لسان رئيس الزمالك، تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته».

تكدير السلم العام

وذكر موقع نادي الأهلي الإلكتروني أنَّ العبارات التي تلفظ بها منصور «تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».