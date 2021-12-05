نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضي منصور بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصه ولمجلس إدارة النادي الأهلي، وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم للاطلاع على المستندات.

دعوى ضد مرتضي منصور

يُذكر أنَّ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان قد رفع دعوى ضد رئيس نادي الزمالك بسبب السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصه ولمجلس إدارة النادي الأهلي، حيث جاء في نص أوراق الدعوى، التي تحمل رقم 1451 لسنة 21، أنَّ مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، عبر مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رسائل مصوّرة

ونشر مرتضى منصور مقطعي الفيديو بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير من نفس العام، وتضمنت رسائله المصورة إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

الخطيب يعلن عن مفاجأة

وفى سياق آخر، كان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأعلى كان أعلن عن مفاجآة جديدة لجماهير وأعضاء النادي الأهلي خلال الندوة التى أقامها بالجزيرة وهي إنشاء برج النجمة العاشرة في فرع القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 10 مناسبات، حيث سيتمّ إنارته في العاشرة مساءا من كل يوم، كما أعلن عن الانتهاء من رسومات استاد الأهلي الجديد.