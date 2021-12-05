استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك

واصل سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، الاستقرار بداية التعاملات اليومية.

واستقر الدولار طيلة أكثر من 90 يومًا في كافة البنوك وشركات الصرافة، ليباع وفقُا لبيانات البنك المركزي بسعر 15.75 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء وسط وفرة في المعروض وتدبير تام للاعتمادات المستندية.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 5 ديسمبر

سجل بنكي الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بسعر 15.68 جنيه.

بنوك تحتل المرتبة الثانية في شراء الدولار

وجاءت بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني» في المرتبة الثانية للبنوك الأعلى سعرا للشراء الدولار بسعر 15.67 جنيه.

15 بنكا تحتل المرتبة الثالثة في شراء الدولار

فيما احتل 15 بنكًا المرتبة الثالثة في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.66 جنيه، ومنها: «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، وبلوم، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني».

أعلى سعر لشراء اليورو

سجل سعر اليورو أعلى سعر للشراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 5ديسمبر بسعر 17.74جنيه.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإستراليني

فيما سجل سعر الجنيه الإستراليني أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الأول بسعر20.87 جنيه اليوم الأحد 5 ديسمبر.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 ديسمبر أعلى سعر للشراء بسعر 4.26 جنيه في بنوك «مصر، الأهلي المصري، والأهلي المتحد».

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 5 ديسمبر أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بسعر 4.26 جنيه في بنوك «فيصل الإسلامي مصر، وكريدي أجريكول، الأهلي المصري، وعودة، والإسكندرية المشرق، والمصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، وhsbc».