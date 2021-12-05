أهالي الحسينية يصنعون نعشا خاصا للعملاقة هدى شحاتة بالشرقية (فيديو)

شيع أهالي الحسينية جثمان هدى شحاتة عبدالجواد، 29 عاما، أطول امرأه في الشرقية، حيث يبلغ طولها مترين و23 سنتيمترا، ودخلت موسوعة جينيس منذ 6 أشهر بعد أن حصدت 4 أرقام قياسية.

تشييع الجنازة من عزبة أمين باشا

وخرجت الجنازة من مسقط رأس الفتاة بعزبة أمين باشا، التابعة لقرية الجمالية، بمركز الحسينية بعد أن أدى الأهالي صلاة الجنازة عليها.

وحمل الأهالي الجثمان في نعش صنع خصيصا ليتناسب مع طولها، ووضعوه أعلى سيارة ربع نقل، فيما استقل المشيعون عددا من السيارات الأخرى.