محافظ الشرقية: تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بـ 2 مليار جنيه ضمن «مشروعك»

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا لأهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تنفيذ 17 ألفا و38 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألفا و38 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و 704 ملايين و747 ألف جنيه، لتوفر 51 ألفا و254 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

أبرز المشروعات التي تم تنفيذها

وأوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا، وغيرها).

مدينة الزقازيق وحي أول وثان في المركز الأول

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان احتلوا المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2483 مشروعا بقيمة 288 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 760 مشروعا بقيمة 293 مليونا و429 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2382 مشروعا بقيمة 325 مليونا و700 ألف و419 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.