الطفل أحمد ماهر يتلو آيات الذكر الحكيم أمام الرئيس بـ«قادرون باختلاف»

بدأت احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات الخاصة والهمم، بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطفل الموهوب أحمد تامر، الذي أجرى معه الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية وأشاد به وطلب منه أنَّ يتواجد في أول احتفالية يحضرها رئيس الجمهورية.

ويُشارك في الفاعلية اليوم نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

«الوطن» تقدم بث مباشر لقرائها

وتقدم «الوطن» بث مباشر لقرائها لمشاهدة ومتابعة فاعليات «قادرون باختلاف» في نسختها الثالثة، ولمتابعة البث المباشر اضغط هنا.

وكانت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، قد قالت إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» ستكون «عبارة عن يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم».

النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة

وأضافت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أنَّ النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم.

وتابعت أنَّ النسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

وأشارت إلى أنَّه لأول مرة سيتمّ عرض أنشطة رياضية، والرئيس عبدالفتاح السيسي سيجري جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.

رسالة الاحتفالية تؤكد قوة ذوي القدرات الخاصة

وأضافت أنَّ الاحتفالية ستتضمن فقرات مفاجئة، منها فقرة ستقدم لأول مرة في العالم، وستحصل على إعجاب المتابعين، موضحة «رسالة الاحتفالية غدًا ستؤكّد أن ذوي القدرات الخاصة حصلوا على قدر كبير من القوة، وكل ذلك بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطبيق القوانين، وأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه الشديد والبالغ بهذا الملف».