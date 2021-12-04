مبدي: عرض منتجات حرفية غدا أمام الرئيس السيسي في «قادرون باختلاف»

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن مصر ستشهد تنظيم النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد حيث سيتم عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.

احتفالية قادرون باختلاف ستتضمن فقرات مفاجئة

وأضافت «مبدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الاحتفالية ستتضمن فقرات مفاجئة، منها فقرة ستقدم لأول مرة في العالم، وستحصل على إعجاب المتابعين.

رسالة الاحتفالية تؤكد قوة ذوي القدرات الخاصة

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: «رسالة الاحتفالية غدًا ستؤكد على أن ذوي القدرات الخاصة حصلوا على قدر كبير من القوة، وكل ذلك بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطبيق القوانين، وأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه الشديد والبالغ بهذا الملف».

الاتحاد يهتم بأهالي ذوي الهمم

ولفتت «مبدي»، إلى أن الاتحاد يهتم بأهالي ذوي الهمم حيث تنظم لهم دورات تدريبية ومعسكرات لتطوير طريقة المعاملة مع أبنائهم: «الفنانة يسرا اللوزي أم لطفلة من ذوات الإعاقة السمعية، وحدثت بعض الظروف فتأجلت الجلسة الحوارية في الاحتفالية المقبلة».

وأشارت «مبدي»، إلى أن الاتحاد يتعاون مع أخصائيين نفسيين ومدربين لتعليم أولياء الأمور كيفية التعامل مع أبنائهم: «أفخر بكل العاملين في قادرون باختلاف، وأشكر وزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي على دعمهما القوي لنا، وكل الإعاقات موجودة في الاحتفاليات مثل الإعاقات الحركية والبصرية والصُم».

قصار القامة والناجين من الحروق مشاركين في الحفل لأول مرة

وأوضحت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية أن هذا العام سيشهد فئتين للاحتفالية لأول مرة وهما قصار القامة والناجين من الحروق: «قادرون باختلاف أصبحت منصة لكل مختلف ولأي شخص لا يمكنه تقبل هذا الاختلاف، ووجود فئات جديدة نجاح للفاعليات».