السيسي لفتاة من ذوي الهمم: كل الناس بتحبكم أوي.. ودعمهم ليكم مش هيقف

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم الحفل من جانب الإعلامية إيمان الحصري، ومجموعة من ذوي الهمم.

وأعربت رحمة ممدوح، لاعبة ألعاب قوى في نادي مدينة نصر، والطالبة بأكاديمية الفنون، عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي في حفل اليوم، قائلة: «وحشتني.. بحبك أوي يا ريّس»، فأجابها الرئيس قائلا: «إزيك يا رحمة، أهلا وسهلا، وأنا كمان والله بحبكم جدا، متشكر جدا يا رحمة».

الرئيس: دعم الناس ليكم مش هيوقف

وأضافت رحمة: «أنا فرحانة إن حضرتك معانا ودايما معانا على طول»، فأجابها الرئيس: «إن شاء الله كلنا نبقى مع بعض على طول، كل الناس، أنتِ عارفة يا رحمة إنّ كل الناس بتحبكم أوي وسعيدة بيكم جدا، الدعم الإيجابي من الناس لكم مش هيتوقف وهيزيد».

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، فالنسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

ومن المقرر أنَّ يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.