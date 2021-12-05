عضو قادرون باختلاف: نفسي أكون إعلامي.. وأُجري أول مداخلة لي مع الرئيس

قال «عبدالرحمن»، طالب عضو قادرون باختلاف من كلية التربية النوعية، إنَّه بعد مشاركته في «قادرون باختلاف» رشحته وزارة الشباب والرياضة للحصول على الكثير من التدريبات في ماسبيرو والمجال الإعلامي.

وزارة الشباب رشحتني لحضور تدريبات بماسبيرو

وأضاف الطالب، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ نظرة العالم له قد تغييرت كثيرًا عما سبق، قائلًا: «كنت بمشي في الشارع محدش يعرفني، ودلوقتي الناس بتيجي تكلمني وتتصور معايا، وبقي فيه حب عن الأول، وبقي عندي أصحاب كتير جدا».

شرف ليا تكون أول مداخلة لبرنامجي مع الرئيس

وأضاف «عبدالرحمن»، أنَّه اشترك في الكثير من المؤتمرات والندوات خلال الفترة الماضية، منها مؤتمر «مجتمع بلا عوائق على مستوى العالم العربي» أونلاين، متابعًا: «بحلم دلوقتي أبقى إعلامي ناجح زي أي حد ويكون ليا برنامج، وأول مداخلة اتشرف بيها تكون من حضرتك يا ريس وشرف ليا، شكرا ليك».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، فالنسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

ومن المقرر أنَّ يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.