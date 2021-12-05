عضوة في «قادرون باختلاف» تقدم عرضا لطائرة ميج 21 أمام الرئيس السيسي

قالت هبة عاطف، عضو في «قادرون باختلاف»، التي تخرّجت في قسم إذاعة وتلفزيون بتقدير جيد جدا، وتعمل مرشدة في متحف القوات الجوية، إنّ الطائرة ميج 21 أهم الطائرات في القوات الجوية المشاركة في حرب 1973، وشاركت في الضربة الجوية الأولى ومعارك جوية أخرى، منها معركة المنصورة الجوية يوم 14 أكتوبر، والتي استمرت لأكثر من 50 دقيقة.

مهارة المقاتل المصري

وأضافت هبة، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه وبإرادة ومهارة المقاتل المصري، نجحت الطائرة في تدمير 17 طائرة فانتوم، وفرّت باقي طائرات العدو من المعركة.

هبة عاطف: كل الشكر للرئيس السيسي

وقدّمت عضو «قادرون باختلاف»، الشكر للرئيس السيسي، على الدور الفعال الذي أعطاه لـ«قادرون باختلاف» في تولي المناصب المختلفة.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، هدفت النسخة الثانية من الاحتفالية بشكل أساسي، لمواجهة التنمر ونظرة المجتمع السلبية تجاه ذوي الهمم وأسرهم، ما نتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، وتغيير نظرة المجتمع إلى الإيجابية، والجلسة الحوارية، وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور خاصة مع تدريبهم.