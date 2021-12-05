السيسي يرسل قبلة لفتاة من ذوي الهمم: بتمنالك السعادة

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هبة عاطف، عضو قادرون باختلاف، وتخرجت من قسم إذاعة وتلفزيون بتقدير جيد جدا، وتعمل مرشدة بمتحف القوات الجوية وواحدة من ذوي الهمم، بعدما قالت له «برحب بحضرتك ياسيادة الرئيس وبتمنالك كل الخير و السعادة».

ليقول لها الرئيس «أنا اللي متشكر ياهبة وبتمنالك كل السعادة».

وقالت هبة «لازم أقف إحترما وفخر بجيش بلدي»، ليرد الرئيس عليها «إحنا اللي نقف ليكي ياهبة.. اتفضلي استريحي».

وقالت هبة «بحب بلدي وجيش بلدي وبحبك ياريس»، ليرد الرئيس «أنا كمان بحبكو جدا»، وأرسلت قبله له على الهواء، ليرد الرئيس عليها بقبلة أيضا على الهواء.