فتاة من ذوي الهمم تحلم بإصدار أوراق رسمية بطريقة برايل.. والرئيس يستجيب: حالا يا مريم

قالت مريم محسن، فتاة من ذوي الهمم محافظة بورسعيد وسفيرة للإتاحة، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي،: «أنا بحلم إن مصر تتقدم أكثر، لما كملت 16 سنة كنت مبسوطة إني هطلع بطاقة الرقم القومي، ولما استملتها فكرت إيه اللي يأكّدلي أن البطاقة بتاعتي مش بتاعة حد تاني؟ بحلم إن كل الأوراق الرسمية وجوازات السفر يكون مكتوب عليها بطريقة برايل علشان كلنا نتعرف عليهم بسهولة».

مريم محسن: كنت مبسوطة إني هطلع بطاقة الرقم القومي

وردّ عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله: «حالا يا مريم، إحنا عندنا مجمع اسمه الوثائق المؤمنة وبيطلع إصدارات بما فيها جواز السفر، وهنحط فيها كل اللي أنتي طلبتيه، وهندرس ده علشان نشوفه متوافق مع القوانين الدولية ولا لأ، ولو مفيهوش تعارض هنعمله فورا».

وأضافت مريم محسن، أنَّ «الإتاحة» تعتمد على أن تكون كل خدمات الدولة متوفرة بسهولة لكل أعضاء قادرون باختلاف حتى يتثني لهم استخدامها، متابعة «أنا شايفة إن بلادنا بتطبق ده، زي المشاريع اللي بتقوم بيها وزارة الاتصالات والألوان وتطبيقات الموبايل».

الفتاة: المتحف المصري به لوحات مكتوبة بطريقة برايل

وأكملت مريم محسن، أنَّ وزارة السياحة والآثار نفذت مشروع مسار المتحف المصري، الذي يعرض لوحات مكتوبة بطريقة برايل البارزة بجوار كل المعروضات في المتحف، وتشرح التفاصيل.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.