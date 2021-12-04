الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صـباح اليوم، زيارة تفقدية لأكاديمية الشـرطة، وكـان في اسـتقباله محمـود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يؤكد أهمية تطبيق الحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة،

وشهد الرئيس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكّدًا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يسهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.

كما أكّد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وكذا التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومي من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق في إطار مناهج الأكاديمية، لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، بجانب المهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار وليكونوا قدوة للمواطنين.

وناقش رئيس الجمهورية، مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، وذلك للوقوف على طموحاتهم المستقبلية للمشاركة في رسالة أمن البلاد، والذين أكّدوا رغبتهم الصادقة في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.

السيسي يجري حوارا مفتوحا مع الطلبة لطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

كما دار حوار مفتوح للرئيس السيسي مع الطلبة، حيث أكّد أنَّ العمل الأمني قد طرأ عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة تبعاً للمتغيرات التي يشهدها الوضع الإقليمي التي طالت العديد من الدول المجاورة.

كما استمع رئيس الجمهورية، إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصةً ما يتعلق بعدد من القضايا الحيوية كالنمو السكاني والمشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة ومبدأ سيادة القانون.

وقد أشاد الرئيس السيسي، بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من أبناء مصر نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، والمشاركة في مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن، معرباً عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح.