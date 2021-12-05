وزيرة التضامن تستعرض جهود تمكين ذوي الهمم بدعم القيادة السياسية

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للارتقاء بذوي الهمم، مشيرة إلى توجه الدولة نحو تمكين ودمج القادرين باختلاف، والذي يتركز على عدة محاور أساسية، منها دعم القيادة السياسية، وصعود موضوعات حقوق الإنسان، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تمكين الشباب

وأضافت القباج، خلال كلمتها في احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ توجه الدولة لتمكين الشباب، يتركز أيضا على قوة الجانب القانوني سواء في الدستور أو القانون رقم 10، ووجود برلمان واعي يضم ممثلين عن قادرون باختلاف.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ القادرين باختلاف ذوي الاحتياجات الخاصة، مكانهم ليس في المؤسسات أو المصحات، لكن في المجتمع وساحات العمل والمدارس وفي كل موقع من مناحي الحياة.

احتفالية قادرون باختلاف

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، والتي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية مباشرة على الهواء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، إلى جانب عدد من ذوي الهمم وأسرهم.

وانطلقت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» للحديث عن أمنيات وقدرات ذوي القدرات الخاصة، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، بينها اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، حسب ما أكدته المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.