وزيرة التضامن: إغلاق أي حضانة حال تفشى كورونا بها.. «الرقابة مستمرة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن نسبة استيعاب الحضانات في الوقت الحالي بلغت 80% من الكثافة، وتوفير نسبة 20% للمساحات، مشيرة إلى أن هناك آليات رقابة مستمرة من إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الحضانة التى يثبت بها تفشى وباء كورونا «إصابة أكثر من طفل أو أكثر من أخصائية أو ميسرة»، فيتم إغلاقها.

القباج: الميسرات بالحضانات أصبحن أكثر وعيا

وأضافت «القباج» في تصريحات صحفية لها، على هامش فعاليات مؤتمر دعم نظم الحماية الاجتماعية للحوامل والمرضعات، أن الميسرات بالحضانات أصبحوا أكثر وعيا، بالحفاظ على التباعد، واستخدام وسائل التعقيم، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يساعد الوزارة في تعقيم العديد من الأماكن وتوفير أدوات تعقيم، قائلة :«مستمرون بنسبة الـ80%، وهناك محاورة بيننا وبين الواقع وفى حالة زيادة الإصابات سيتم تقليل نسبة الاستيعاب، وحتى تاريخه والوضع مستقر بالحضانات».

الإجراءات الاحترازية المتبعة بالحضانات

وأشارت «القباج» إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالحضانات تتمثل فيما يلي:

- التأكيد على عدم شراء أغذية من الخارج.

- الالتزام بتوفير كاشف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.

- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بتقليل نسبة الإشغال.

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- التأكيد على وجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى.

- استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

وأشارت «القباج» إلى أن الحضانات والطفولة المبكرة في غاية الأهمية نظرا لأنها تدعم تنمية الطفل، وكذلك الأطفال ذوى الإعاقة، مؤكدة أن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية، بلغ 16 ألف و88 حضانة، يعمل منها 13 ألف و86 حضانة، بنسبة إشغال تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، وذلك التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة منذ إعادة فتح الحضانات.