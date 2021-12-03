السيدة انتصار السيسي تحقق حلم «سماح»: مصدر رزق لزوجها وجهاز لابنتها

تحقق حلم أسرة «سماح» بعد زيارة السيدة انتصار السيسي لقرية «شما» بالمنوفية، حيث وفرت لها مؤسسة «حياة كريمة» سيارة «فان» لتكون مصدر رزق لزوجها الذي يعاني من جلطة ولا يستطيع العمل بشكل منتظم، كما وفرت المؤسسة جهاز عروسة لابنتها.

«سماح»: جسمي مش شايلني من الفرحة.. والسيدة انتصار السيسي أم لينا كلنا

«الناس دي الصراحة حاسة بالطبقة التعبانة»، بهذه الكلمات عبَّرت «سماح»، خلال برنامج «حياة كريمة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد الزغبي، اليوم الجمعة، عن سعادتها بتحقيق المؤسسة أمنياتها، قائلة: «كنت بشوف الكلام ده في التليفزيون، بس مكنتش بصدقه، لكن دلوقتي الكلام ده حقيقي».

«جسمي مش شايلني»، كلمات قصيرة تعبِّر عن مدى فرحة السيدة البسيطة بعد تحقيق حلم أسرتها، «أنا فخورة إني قابلت السيدة انتصار السيسي، لكن مكنتش أتوقع إنها هتكافئني المكافأة دي، بجد أشكرها من كل قلبي، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل اللي عمله لكل الطبقات اللي وقف معاها».

وتابعت: «الهدية عجبتني لدرجة إن كنت حاسة إن هيغمى عليا من الفرحة، شيء مكنتش أحلم بيه، السيدة انتصار السيسي أم لينا كلنا».

جولة السيدة انتصار السيسي في شما

كانت السيدة انتصار السيسي، أجرت الأربعاء الماضي، زيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، ولبَّت خلال جولتها دعوة إحدى السيدات لزيارة منزلها بالقرية.

واستمعت أثناء الجولة، لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي جرى تنفيذها بمركز شباب القرية، بعد تجديده ضمن مشروعات المبادرة.

وتفقدت معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية، حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، فضلا عن تفقدها القافلة الطبية التي جرى تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية، والتي تضمَّنت كل التخصصات الطبية.