في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: أصحاب الهمم جزء أصيل من نسيج الوطن
كتب:
شريف سليمان
12:14 م | الجمعة 03 ديسمبر 2021
انتصار السيسي
وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية إلى كل أصحاب الهمم في يومهم العالمي.
وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء في مستقبلها، حيث يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذي يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في التحدي والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن».