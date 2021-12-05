ما لا تعرفه عن «مانديلا» في ذكرى وفاته.. يعشق الكوارع وغير اسمه

يوافق اليوم الخامس من ديسمبر الذكرى الثامنة لرحيل الزعيم المناضل ضد العنصرية والاستبداد في جنوب أفريقيا «نيلسون مانديلا»، الذي قضى 67 عاماً لخدمة الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان، كما يعد «مانديلا» أول رئيس منتخب ديمقراطياً لدولة جنوب أفريقيا بعد تحريرها من الاستعمار.

وترصد «الوطن»، أبرز الحقائق التي لم يعرفها سوى المقربين عن حياة المناضل نيلسون مانديلا:

1. اسمه الحقيقي ليس «نيلسون» فقد عاش وعرف بهذا الاسم حيث غير اسمه بعد بلوغه، ولكن عند ولادته كان يسمى «روليهلاهلا مانديلا».

2. يحمل اسم المناضل «نيلسون مانديلا» طائر من فصيل نقار الخشب، يطلق عليه طائر مانديلا، فيما أطلق أيضًا اسمه على جزيء نووي يسمى «جزيء مانديلا».

3. تعد زوجته السيدة الأولى في بلدين، حيث تزوج بأرملة رئيس موزمبيق الراحل، بجراسا ماشيل، عقب وفاة زوجها، التي أصبحت بذلك أول سيدة أولى في بلدين.

4. أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب «عشبة كزبرة الثعلب السوداء»، حيث كان بارعاً في التخفي و مراوغة قوات الشرطة.

5. وجبته المفضلة تتمثل في أحشاء الحيوانات وهو ما يعرف في الدول العربية بالكوارع والكرشة.

6. أول مواطن أسود يفتتح مكتب للمحاماة في جوهانسبورج عام 1952، بعد استقالته من وظيفته لدراسة القانون في جامعة «ويتواتيرسراند» بجوهانسبورج.

7. وجوده في قائمة الإرهابيين الأمريكيين، حيث كان على لائحة مراقبة الإرهاب الأميركية حتى عام 2008، حتى أن بلغ 89 عاما، على خلفية نضاله ضد التمييز العنصري.

8. الشعر كان ونيس «مانديلا» لعدة سنوات داخل سجن جزيرة روبن، وأبرز الشعراء الذين كان يقرأ لهم، هو الشاعر ويليام أرنست هينلي، الذي كان له قصائد تدعم الصمود وعدم الاستسلام.

9. كان «مانديلا» بارعًا برياضة الملاكمة، وقال فيها: «لا أستسيغ العنف بالملاكمة، أكثر ما يجذب اهتمامي هو التطبيق العلمي فيها فكيف تحرك جسمك لحماية نفسك».