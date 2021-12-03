متحور أوميكرون يصيب الملقحين في جنوب أفريقيا.. والإصابات ترتفع 300%

أدلى وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فاهلا بتصريحات صادمة تكشف خطورة متحور أوميكرون الذي تم الكشف عنه مؤخرا، حيث أكد أن هناك مؤشرات تفيد بأنّ المتحور الجديد سريع الانتشار، بالإضافة إلى ارتفاع قياسي في معدل الإصابات بجنوب أفريقيا التي تم اكتشاف السلالة الجديدة من كورونا بها.

وقال وزير الصحية الجنوب أفريقي خلال لقاء إعلامي افتراضي، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الحالات الجديدة المسجّلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبع الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة من 1 إلى 2% قبل أسبوعين، لتسجّل نسبة 22% حاليًا.

وزير الصحة بجنوب أفريقيا: متحور أوميكرون سريع الانتشار

وأضاف «فاهلا» أن هناك مؤشرات تفيد بأن متحور أوميكرون سريع الانتشار، وأنه جرى تسجيل إصابات في صفوف الملقّحين، مستدركا: «لكن بالطبع، تسبّبت الإصابات بمرض معتدل، لا سيّما في صفوف الأشخاص المحصنين».

ولفت وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إلى أن غالبية من دخلوا إلى المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تتدنى أعمارهم عن 40 سنة غير المحصنين في معظمهم.

«فاهلا»: اللقاح أفضل طريقة للحماية

وشدّد وزير الصحة في الوقت ذاته على أن أفضل طريقة للحماية من المرض الشديد هو تلقي اللقاح.

رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة: انتشار كبير لمتحور أوميكرون وسط كبار السن

بدورها قالت دكتورة ميشيل جرومي رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا إن متحور أوميكرون انتشر بين الفئة العمرية الأكبر سنًا أيضًا.

وأضافت أن عديد من مجموعة الإصابات رصدت بداية بين الشباب، إلا أنه في الوقت ذاته نشهد انتشارها حاليًا بين الفئات العمرية الأكبر سنا، مع تطوّر هذه الموجة.