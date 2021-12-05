السيسي: بحب الكاراتيه جدا ولعبته فترة كبيرة.. لعبة شديدة الإنضباط

سأل أحمد طارق محمد جميل، الشاعر وبطل السباحة وألعاب قوى والفنان الكوميدي من ذوي الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الرياضة التي يحبها ويمارسها.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها: «الرياضية اللي بحبها جدا ومارستها من حوالي أكثر من 50 سنة، وكانت لعبة جديدة في الوقت ده وهي رياضة الكاراتيه، و هي رياضة شديدة الإنضباط والأدب والخلق الحسن وتعلم صاحبها القيم والمبادئ وتجد صاحبها نموذج فريد في القدرة والسلوك والتعاون والاحترام، ودي حاجات كلنا بنحبها، ومبقتش أمارسها خلاص كبرت ولكن حافظها وفاكر وقعدت عمر كبير ألعبها».

وطالب الرئيس أحمد بتقديم فقرة كوميدية، ليرد أحمد على الرئيس قائلا: ياريت يافندم

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».