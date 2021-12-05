السيسي: بيني وبين التطرف والتشدد عداوة.. والنبي محمد أكثر شخصية بحبها

سألت آية شلتوت، بطلة ألعاب القوى وتنس الطاولة من ذوي الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أكثر شخصية تاريخية يحبها الرئيس.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها: « النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنهم كانو مثل جميل للإلام والمسلمين، واللي حصل خلال السنين اللي فاتت مكناش فيها مثل جميل للإسلام والمسلمين، لأن الإرهاب والتطرف والتشدد ده مش الإسلام، هما كانو رحماء وطيبين وفاهمين وقادرين، لكن إحنا مش كدا، الناس المؤذيين اللي بيأذو الناس ويألمو الناس، أنا بيني وبين التطرف والتشدد عداوة، وعمري ماكنت عدو لحد لكني بكره التطرف كفكرة لأنها بتدي قبح شديد لإنسياتنا لأن النبي محمد وأصحابه علامة عظيمة وقدوة هائلة بالنسبالي».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».