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محمود مسلم

السيسي: مبقاش عندي فرصة أسأل عن أصحابي وأسرتي وده تقصير مني

كتب:

نرمين عفيفي
01:10 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

سأل أنس سعد أحد أصحاب الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماإذا كان مازال يتواصل مع أصدقائه من المدرسة والجامعة.

ورد الرئيس عليه: «والله ياأنس مبقاش في فرصة أكلم أصحابي، وأسرتي وده تقصير مني بس الظروف هي اللي عاملة كدا.. ظروف الوظيفة بس أنا غلطان إني مبسألش وما اتصلش».

وأعرب الطفل أنس عن أمنيته أن يصبح ضابط بالمستقبل، ليرد الرئيس عليه: «ده إحنا نتشرف بيك يا أنس».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».

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