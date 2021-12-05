الفنان يوسف الشريف يعلن إطلاق مشروع الوصف الصوتي للأعمال الدرامية

قال الفنان يوسف الشريف، إنه وعندما ظهر بدور رجل فاقد البصر في مسلسل «الصياد» قابل الكثير من الأشخاص من القادرون باختلاف، وكان لهم عظيم الدور في ظهوره بهذا المظهر الائق بالمسلسل، «سألت نفسي ياتري الناس اللي ساعدتني وكان ليها دو في نجاح المسلسل هما بنفسهم قدروا يتابعوا المسلسل، طب ياتري كام شخص موصلهوش أي عمل فني ولا رسالة منه».

الشريف: خير مثال أننا عملنا وصف صوتي لحلقة ملحمة البرث من الاختيار

وعبر «الشريف»، خلال حضوره احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بمشروع الوصف الصوتي والذي سيجعل من الأعمال الدرامية وصف صوتي لكل مشهد وكأن المشاهد يراه حرفيا، «خير مثال أننا عملنا وصف صوتي لحلقة ملحمة البرث من ملحمة الاختيار لأنها أحدى القصص اللي لازم توصل لكل مصري».