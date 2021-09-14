ترك الهندسة و«الأهلي» من أجل الفن.. محطات في حياة يوسف الشريف

يحتفل اليوم الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاده الـ 43، حيث ولد في القاهرة في 14 سبتمبر 1978، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، قسم الميكانيكا، ولكنه ترك مجال دراسته لكي يعمل في التمثيل.

بدايات يوسف الشريف الفنية

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الفنان يوسف الشريف، تزامنا مع عيد ميلاده.

يوسف الشريف في عيد ميلاده.. مارس كرة القدم في النادي الأهلي

أحب الفنان يوسف الشريف الرياضة منذ صغره، ومارسها عن طريق الكاراتيه والكرة الطائرة، ذلك بالإضافة إلى كرة القدم، حيث كان يلعب في النادي الأهلي.

درس الهندسة في جامعة عين شمس، وتخصص في قسم الميكانيكا، ولكنه أحب الفن وقرر أن يعمل به، لتكون بداياته الفنية كموديل في الإعلانات، واستطاع لفت أنظار المخرج شريف صبري، الذي عرض عليه المشاركة في فيلم «7 ورقات كوتشينة»، وبالفعل شارك يوسف الشريف به، وتم عرضه في عام 2004، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة، وتشارك في تقديمه العديد من الفنانين مثل روبي، محمد سليمان، رانيا شاهين، أحمد عبدالحي، هبه كامل، وغيرهم من الفنانين.

أعمال يوسف الشريف السينمائية

قدم يوسف الشريف عددا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال عام 2005، مثل مسلسل «العميل 1001»، إخراج شيرين عادل، وتأليف نبيل فاروق، ومسلسل «على نار هادئة»، إخراج عبدالعزيز السكري، وتأليف كوثر هيكل، وفيلم «فتح عينيك»، إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد حفظي.

«هي فوضى» المحطة الفاصلة في حياة يوسف الشريف

كانت المحطة الفاصلة في حياة «الشريف»، هي فيلم «هي فوضه»، الذي عرض عام 2007، خاصة أن مخرج هذا العمل هو المخرج الراحل يوسف شاهين، وكان اختيار «شاهين» له جاء عن طريق الصدفة، حيث شاهده في شركته وهو يتعاقد على فيلم جديد، فطلب منه عمل «كاستينج»، ليختاره بعدها ضمن فريق العمل للفيلم في دور وكيل نيابة.

أول بطولة ليوسف الشريف

قام ببطولة أول فيلم له «العالمي»، عام 2009، من إخراج أحمد مدحت، وتأليف ياسين كامل، وشارك في رمضان من نفس العام في مسلسل «ليالينا»، إلى جانب الممثلة زينة، والذي كان من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامه.

مشاركة يوسف الشريف كضيف شرف

ودخل يوسف الشريف كضيف شرف في العديد من المسلسلات، مثل «عايزة أتجوز»، الذي عرض عام 2010، بجانب الفنانة هند صبري، وكان من إخراج رامي إمام، وتأليف غادة عبدالعال، و«اللص والكتاب»، الذي تم عرضه في رمضان من نفس العام.

يوسف الشريف نجم دراما الغموض والإثارة

بدايات نجاح يوسف الشريف الحقيقية على الشاشة الصغيرة، جاءت من خلال مشاركته في مسلسل «المواطن إكس»، عام 2011، و«رقم مجهول»، عام 2012، و«إسم مؤقت»، 2013، و«الصياد»، 2014، ليقدم بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية، ليصبح بعدها نجم دراما الغموض والإثارة.

تصريحات يوسف الشريف المثيرة للجدل

بعد فيلم «هي فوضى»، وضع يوسف الشريف، شرطا على المخرجين والمنتجين، وهو رفضه للمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية التي يقدمها، حيث قال خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له «أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن فيه منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم».