رئيس «تضامن البرلمان»: نفتخر برئيس إنسان لكل المصريين

ثمن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، في احتفالية «قادرون باختلاف»، موضحا أن توجيهات الرئيس بتضمين كافة مناحي ذوي الهمم في مشروعات حياة كريمة والمبادرات السياسية تؤكد على أنه رئيس لكل المصريين يشعر بالجميع، وأنه منشغل بهم يسعى لتحقيق حلم قيادة مصر نحو العالمية، وكذلك قرارات توجيه القطاع الفني والثقافي بإنتاج أعمال فنية لاحتوائهم، وأننا كلنا واحد شركاء في هذا الوطن.

كما أشاد القصبي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع أجهزة الدولة لصياغة برامج تستهدف دمج وتأهيل الشباب من ذوي الهمم، والإعلان من مؤتمر عالمي لذوى الهمم، صرح بذلك المستشار الإعلامي لرئيس لجنة التضامن الاجتماعى أحمد قنديل.

تنفيذ توصيات الرئيس

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن القصبي أكد أن جميع توصيات الرئيس سوف تعكف عليها اللجنة، من أجل سرعة تنفيذها والمساهمة في ذلك، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من أجل التأكيد على أننا شعب واحد وطن واحد، ولأول مرة نشهد هذا التفاعل في عهد رئيس عظيم إنسان يبذل كل جهده لدعم مصر داخليا وخارجيا.

كما أشاد القصبي، بدعم الرئيس المستمر و بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا فى عام 2018 عامًا، لذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات، وهذا ما وضح خلال حرص مؤسسات الدولة للتفاعل معهم وكذلك إصدار قانون خاص بهم بعد غياب 42 عاما من لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

قانون ذوي الإعاقة

وأوضح أن صدور قانون ذوي الإعاقة جاء انتصارًا لحق غاب أكثر من 42 عاما، لدعم ومساندة 11 مليون مواطن مصري، وصدور هذا القانون جاء من دعم القيادة السياسية الحكيمة، وجهد كبير من أداء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة من أجل حقوق مصريين غاب عنهم هذا القانون طوال 42 عاما، لافتا إلى أن صدور القانون جاء من منطلق إيمان البرلمان والحكومة بأهمية حقوق ذوى الإعاقة، تطبيقا للدستور في مادته الـ81 .