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السيسي يعلن حزمة من الإجراءات التنفيذية لتمكين ذوي الهمم

كتب:

نرمين عفيفي
03:20 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها الفترة المقبلة، والموجهة خصيصا لذوي الهمم، 

أولا: تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بجميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوي الهمم.

ثانيا: التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم لتمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق.

ثالثا: قيام قطاعات الفنية والثقافية بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهامتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

رابعا: قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية لتوفير برامج مخصصة لذوي الهمم لثقل مهاراتهم الرياضية.

خامسا: التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوي  الهمم وتدريبهم وثقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل. 

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