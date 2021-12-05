السيسي يعلن حزمة من الإجراءات التنفيذية لتمكين ذوي الهمم
كتب:
نرمين عفيفي
03:20 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها الفترة المقبلة، والموجهة خصيصا لذوي الهمم،
أولا: تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بجميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوي الهمم.
ثانيا: التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم لتمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق.
ثالثا: قيام قطاعات الفنية والثقافية بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهامتهم في بناء الجمهورية الجديدة.
رابعا: قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية لتوفير برامج مخصصة لذوي الهمم لثقل مهاراتهم الرياضية.
خامسا: التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوي الهمم وتدريبهم وثقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.