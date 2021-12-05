نائب يعلن تقدمه بمشروع قانون لإنشاء صندوق قادرون باختلاف تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق قادرون باختلاف، وذلك استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مجلسي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة، خلال الاحتفالية اليوم.

تشريع جديد لدعم ذوي الهمم

وقال محسب، إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات، كما سيقدم تمويلًا كاملًا لتشجيع أية أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم في بيئة العمل في مصر، كما سيعمل على إثقالهم بكثير من المهارات والخبرات التي تضمن لهم مزيد من فرص العمل.

الرئيس حريص على ذوي الهمم

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذوي الهمم وتوفير مصادر دخل لرعاية موهبتهم وقدرتهم علي الابتكار لطالما تعبر عن قائد وطني ورئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح محسب، أنه سيجرى دراسة كاملة حول صندوق قادرون باختلاف، وسيفتح نقاشًا موسعًا حول القانون، كما سيضع في الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التشريع الجديد سيتضمن العمل على تقديم مميزات خاصة لذوى الهمم تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وترفع عن كاهلهم أي عبء يعرقل رغبتهم في الاندماج بقوة في المجتمع.