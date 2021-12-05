الاعتداء على حكم مباراة لافيينا والواسطي بسبب ركلة جزاء والأمن يتدخل «فيديو»

ألغيت مباراة الواسطى ضد لافيينا في الجولة التاسعة من دوري القسم الثالث، عقب اعتراضات لاعبي الأول وبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري، مع دخول الجماهير إلى أرض استاد الأسيوطي سبورت لمحاولة الاعتداء على حكم اللقاء محمود الدسوقي، عقب احتسابه لركلة جزاء لصالح لافيينا في الوقت المحتسب بدل من الضائع، والنتيجة تشير لتقدم فريق الواسطى 4-3.

وتقدم لافيينا بالهدف الأول عن طريق طه الشيخ في الدقيقة 16، قبل أن يقلب الواسطي النتيجة بهدفين في الدقائق 32 و39، وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليفشل في تسجيل التعادل.

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