الجماهير تحتفل بعيد ميلاد عمر خيرت الـ73 في مهرجان الموسيقى «فيديو»

عزف الموسيقار الكبير عمر خيرت للوطن والحياة والحب لتنفتح أبواب عالم الأحلام أمام جمهوره الذي شغل جميع مقاعد مسرح النافورة، وذلك خلال سهرة مميزة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30.

وبعد انتهاء الحفل احتفلت الجماهير الحاضرة والفرقة الموسيقية بعيد ميلاد عمر خيرت الـ73، حيث ظلوا يهتفون له ويشدون له بأغنية «هابي بيرزداي».

عمر خيرت: التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة

وفي البداية استقبل الجمهور خيرت بحفاوة بالغة، وخلالها وجَّه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة، وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر، وجميع القائمين عليه، ثم روى بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، مجموعة من حكاياته الساحرة التي تنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي.

عمر خيرت قدم موسيقى 22 عملا فنيا

وباتت أعمال عمر خيرت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية كان منها «افتتاحية مصرية، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، رابسودية عربية، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبدالقادر، جيران الهنا، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما»، إلى جانب لحن أغنية «إمتى الزمان يسمح يا جميل» لمحمد عبد الوهاب، وعزف مرتين لحن «الخواجة عبدالقادر».

عمر خيرت يعزف الخواجة عبدالقادر مرتين

وعلى المسرح الخارجي تغنى كورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل.