ضبط 3 مسجلين خطر لاتهامهم بتدشين موقع للرهان على مباريات كرة القدم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهم بإنشاء موقع على «الإنترنت»؛ للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية.

وأشارت التحريات إلى قيام الأشخاص الثلاثة، بتلقي الأموال من المراهنين قبل بدء المباريات، ويتم توزيعها على رابحي الرهان، وكذا التحصل على إجمالي مبالغ الخاسرين، وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية، لافتة إلى أن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز (500)، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

تفاصيل الرهان

جرى ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 3 هواتف محمول، كما جرى ضبط اثنين من المشاركين في المراهنات عن طريق الموقع المشار إليه، واعترفا بأنهما يقومان بتلقي الأرباح في حالة الفوز عن طريق المحافظ الإلكترونية، وخسارة أموالهما في حالة خسارة الرهان، وكذا جميع المشاركين الآخرين في الموقع المشار إليه.

محادثات أكدت الواقعة

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين أنها مُحملة بالعديد من مواقع المراهنات العالمية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين وراغبي المراهنات والتطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.