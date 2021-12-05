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مدرب تونس: علي معلول غير جاهز للمباريات

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الوطن
10:18 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
علي معلول

علي معلول

كشف منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، عن آخر تطورات إصابتي علي معلول وياسين الشيخاوي ثنائي المنتخب قبل مواجهة الإمارات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر.

مدرب تونس يوضح إصابة علي معلول

وقال منذر الكبير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإمارات، إن الثنائي علي معلول وياسين الشيخاوي يخضعان لمتابعة طبية، مشيرًا إلى أنه يتمنى لحاقهما بالفريق من أجل الاستفادة من خدماتهما في المباريات المقبلة.

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