مدحت شلبي عن «زغلول معلول»: قلتها في ماتش «القاضية ممكن» ومحدش اتكلم

انتقد المعلق الرياضي مدحت شلبي، عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بسبب انتقاده لتعليقه على مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

هجوم على متحدث الزمالك

وقال شلبي خلال تصريحات تليفزيونية: «المفترض إنه راجل مثقف، ولما يطلع يقول كلامي ميخشش البيوت، يا أخي عيب لازم تكون مثقف.. الزعيم سعد زغلول، هي الزغلول دي عيب، طب الزغلول الأحمر فيه مشكلة؟».

الأهلاوية شطار على السوشيال ميديا وعملوا موضوع

وأضاف المعلق الرياضي: «الأهلاوية شطار على السوشيال ميديا وعملوا موضوع، لكن لو أخدنا المواضيع بلطف كلنا الدنيا هتبقى لطيفة، وخاصة إني قلت نفس الإيفيه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ماتش القاضية ممككن ومحدش اتكلم عشان النتيجة مكنتش كده».

ونفى المعلق الرياضي: «جمهور الزمالك على راسي، وكل جمهور الكرة المصرية في القلب»، كما انتقد محمد عادل حكم المباراة، بسبب التصريحات الإذاعية التي أدلى بها مع الإعلامي أحمد شوبير، وأقرّ فيها بأنه تعاطف مع لاعبي نادي الزمالك.

وأوضح: «الحكم لا يجب أن يعلق تماما في أي وسيلة إعلامية على قراراته، فالقضاة لا يبررون أحكامهم القضائية، والحقيقة أن محمد عادل كان ممتازا في المباراة، وكان يجب عليه غلق صفحة المباراة وعدم التعليق عليها حتى لا يتورط في جملة أو كلمة».

ورحمة أمي في تربتها جمهور الزمالك بيتصور معايا

وحول ردود فعل جماهير الكرة المصرية عليه، بعد المباراة، قال: «ورحمة أمي في تربتها العشرات بيتلموا عليّ في أي مكان أخشه، والزملكوية والأهلاوية بيضحكوا والاتنين مع بعض سمن على عسل».

لم أخضع للتحقيق.. وعندي سهرة بكرة

ونفى المعلق الرياضي، أن يكون قد خضع للتحقيق: «مفيش أي حاجة وبحترم الناس كلها، وبرنامجي بكرة وعامل سهرة لطيفة في حصاد الأسبوع، والناس المثقفة فاهمة».