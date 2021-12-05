لبنى عبد العزيز تبكي على مسرح «القاهرة السينمائي»: سعيدة إني في وسطكم

بكت الفنانة لبنى عبد العزيز، أثناء مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ43، إذ ظهرت على مسرح المهرجان الذي يُقام بدار الأوبرا المصرية، في الحفل الختامي اليوم مرتدية فستانا لونه أخضر مناسبًا لها، وذلك من أجل تقديم جائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي.

لبنى عبد العزيز تشكر جميع حضور مهرجان القاهرة السينمائي

وخرجت دموع الفنانة لبنى عبد العزيز أثناء تسليمها الجائزة للفنانة سواني روتيرو، عن فيلمها «أكيارا» الذي شاركت به ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجهت لبنى عبد العزيز على توجيه الشُكر لجميع الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي، وقالت وعيناها مليئتان بالدموع: «متأثرة بشكل كبير النهاردة وسعيدة إني في وسطكم».

واستمرت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة أسبوع، من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.