تكريم لبنى عبد العزيز في معرض الفنان فريد فاضل بالأوبرا

يكرم الفنان التشكيلي فريد فاضل، السبت المقبل 2 أكتوبر، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، والتي أبدع لها بورتريه فرعوني كبير مستوحي من دور هاميس في فيلم عروس النيل، وذلك خلال افتتاح معرض الرسم و التصوير الزيتي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الـ 33 واليوبيل الذهبي للفنان، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا تحت عنوان «روح الزمن الجميل»، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا.

روح الزمن الجميل في معرض الفنان فريد فاضل بالأوبرا

يضم المعرض نحو 50 لوحة زيتيه وباستيل، تعود بنا للزمن الجميل بكل ما يحمله من جمال ومشاعر رقيقة وقيم سامية، ومنها بورتريهات لنجوم السينما المصرية منهم فاتن حمامة، شادية، زبيده ثروت وعمر الشريف، بالإضافة لبعض اللوحات تمثل روائع فن الباليه الكلاسيكي مثل جيزيل وروميو وجولييت.

كما يضم المعرض لوحات تعبر عن بساطة وجمال الحياة في الريف والمدن الساحلية لقناعته أن الزمن الجميل لايقتصر على طبقة اجتماعية بعينها منها لوحة لقمة العيش، دعابة في النوبة، في مراع خضر، بالإضافة إلى لوحات الصيد في الإسكندرية، ومنظر من جزيرة سهيل، كما يضم المعرض مجموعة من الرسوم بخامة الفحم تعود بنا لزمن الأبيض والأسود.

افتتاح سلسلة كوكب الشرق في الموسم الجديد غدا الخميس

ومن جانبه، تفتتح الأوبرا سلسلة كوكب الشرق في الموسم الجديد، بحفل يقام في الثامنة مساء الخميس 30 سبتمبر على مسرح النافورة وتحييه النجمتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بقيادة المايسترو مصطفي حلمي .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال أم كلثوم التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الغناء العربي منها «أمل حياتي - حيرت قلبي تتغني بهما مي فاروق، فكروني- اسأل روحك»، وتشدو بهما ريهام عبد الحكيم، ودويتو علي بلد المحبوب.