والدة فتاة من ذوي الهمم: عيطت من الفرحة لما بنتي كلمت الرئيس السيسي

وجهت سماح صدقي، والدة الطفلة ملك محمد، إحدى المشاركات في احتفالية «قادرون باختلاف»، الشكر للرئيس السيسي على إسعاده لذوي الهمم، قائلة: «أشكر الرئيس لأنه أسعد أولادنا في احتفالية قادرون باختلاف».

الرئيس أعطى الأمهات دفعة قوية للأمام

وتابعت «صدقي»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، «كنت بعيط لما كانت بنتي بتكلم الرئيس السيسي، وإن شاء الله بكرة أحسن، وهتبقى حاجة عظيمة».

وأضافت أن الرئيس أعطى الأمهات دفعة قوية للأمام في احتفالية قادرون باختلاف: «الأم أكتر حد بيتوجع لما يكون عندها طفل من قادرون باختلاف».

وواصلت: «فرحة أولادنا بوجودهم مع الرئيس ضيعت تعب كل السنين اللي فاتت، والنهاردة كان عيد، ورسالة الرئيس اليوم كانت أن كل الناس واحد وأن الجميع قادرين باختلاف».

فتاة من ذوي الهمم: نفسي أعمل عرض مسرحي للقادرين باختلاف

من جانبها أعربت ملك محمد، بطلة سباحة في نادي الشمس، والطالبة في الصف الثالث الابتدائي، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «شعرت بالخوف، وأنا أقف أمامه، كنت مبسوطة وخايفة، وأنا قدام الرئيس».

وكشفت خلال لقاء بنفس البرنامج عن سبب أمنيتها بأن تكون وزيرة للثقافة كما ذكرت في الاحتفالية، قائلة: «نفسي أكون وزيرة الثقافة عشان أعمل عرض مسرحي لينا كـ قادرون باختلاف».

وعن سؤالها للرئيس الذي وجهته له في فقرة «إسال الرئيس»، على هامش الاحتفالية حول قدوته ومثله الأعلى، قالت: «كنت عايزة أعرف مين المثل الأعلى للرئيس، وسؤالي كان من قلبي».