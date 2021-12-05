الاتحاد المصري للإعاقة عن قادرون باختلاف: السيسي بيدينا أكتر مما نحلم

أعربت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، عن سعادتها البالغة لتنظيم احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الثالثة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قالت: «كل مرة الرئيس السيسي بيدينا أكتر مما نحلم به في احتفالية قادرون باختلاف»، موضحة في الوقت ذاته أن قربها من ذوي الهمم يمنحها طاقة كبيرة، «قربي من الأطفال ذوي الهمم يعطيني طاقة كبيرة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على «أون».

السيسي توقف في 19 نقطة استجابة للأطفال ذوي الهمم

وأضافت «مبدى»، أنه لأول مرة في العالم رئيس جمهورية دولة يتحاور ويجيب على أسئلة الأطفال من ذوي الهمم، كما أوضحت أن الخطة الموضوعة ضمن الاحتفالية أن يتم التوقف عند ثلاث نقط، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف استجابة للأطفال 19مرة قائلة: «الخطة كانت إننا نقف في 3 نقط والرئيس وقف في 19 نقطة استجابة لأطفال قادرون باختلاف، كما أن الرئيس اتخذ قرار تدريب المدرسين للتعامل مع الأطفال ذوي الهمم في نفس الوقت».

أمل مبدي تدعو للسيسي: ربنا يجبر بخاطره لأنه جابر الخواطر

وأشارت رئيس الإتحاد المصري للإعاقة الذهنية، إلى أن الجميع انبهر باحتفالية اليوم «الناس كانوا مبهورين باحتفالية قادرون باختلاف، وتم الإعداد ليها في شهر ونص»، كما أنها بكت من كلام وأحاديث الحضور للرئيس السيسي قائلة: «عيطت من كلام الناس للرئيس السيسي لأنه دعمهم كثيرا وربنا يجبر خاطره لأنه جابر للخواطر».

السيسي ذكر للأطفال أنه ضد التطرف والتشدد

من ناحية أخرى، أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل للأطفال أنه ضد التطرف والتشدد، كما أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع «حياة كريمة» خلال احتفالية «قادرون باختلاف» أسعد الجميع وهو بالفعل أهم مشروع داعم للأسرة المصرية.