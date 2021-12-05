مصطفى شعبان عن كواليس «قادرون باختلاف»: «حسيت إني في الجنة»

أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته البالغة للمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال «شعبان»: «كنت محظوظ بالمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف، والنهاردة احتفلنا بخروج كتاب مادة القيم، قادرون باختلاف موجودين بالفعل ولازم نحترمهم ونقدرهم»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون».

السيسي يحضر حفل 4 ساعات برفقة ذوي الهمم

وتأثر «شعبان»، أثناء حديثه عن مشهد دعاء والدة الشاب عبد الرحمن، للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال «دعاء والدة عبدالرحمن للرئيس السيسي وبكائه كانت لحظة مؤثرة جدًا في احتفالية قادرون باختلاف، وأثناء التحضير لاحتفالية قادرون باختلاف مع ذوي الهمم كنت حاسس إني في الجنة، ولما الرئيس يدي من وقته 4 ساعات لذوي الهمم يبقى إحنا علينا كتير».

رسائل السيسي اليوم تنير طريق الأطفال ذوي الهمم

من ناحية أخرى، أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض إجابته على أسئلة الأطفال، التي تطرق فيها لأسرته وتأثيرها على تكوينه واستلهامه لكثير من الصفات، كانت مجموعة من الإجابات الهامة التي تكشف شخصية الرئيس السيسي ومدى حبه للعمل الدؤوب.

وعبّرت عن ذلك بقولها: «الرئيس قال تفاصيل كثيرة ما بين السطور تحمل رسائل هامة لا تعكس فقط شخصية الرئيس، لكنها رسائل تنير الطريق للأطفال والأجيال الجديدة القادمة وتؤثر في تفكيرهم».

وتابعت: «رسائل اليوم مهمة الرئيس ليس شخصاً يمكث في مكتبه وبجواره عدد من المنفذين لكنه رجل يعمل 24 ساعة، وإلا لم نكن سنرى ما تم إنجازه على الأرض اليوم».