الدولار يواصل الاستقرار ويحقق أعلى سعر شراء

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 6 ديسمبر، في كل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة بداية التعاملات اليومية، حيث واصل الدولار الأمريكي الاستقرار طيلة 90 يومًا.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار اليوم الاثنين 6 ديسمبر

سجل بنكي الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء وبياع الدولار بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.76 جنيه للدولار الواحد.

بنوك تحتل المرتبة الثانية في شراء وبيع الدولار

وجاء بنكا «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني» في المرتبة الثانية للبنوك الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار 15.76 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء.

15 بنكا تحتل المرتبة الثالثة في شراء الدولار

فيما احتلت 15 بنكًا المرتبة الثالثة في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، ليباع بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه، ومنها: «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، وبلوم، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني».

أقل سعر دولار في مصر

وسجل الدولار أدنى سعر صرف للدولار أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع في بنكى مصر والبنك الأهلي المصرى.

أعلى سعر لشراء اليورو

سجل سعر اليورو أعلى سعر للشراء في بنك مصر إيران للتنمية ليباع بسعر 17.69 جنيه.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الأول بسعر20.87 جنيه اليوم الاثنين 6 ديسمبر.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6 ديسمبر أعلى سعر للشراء بسعر 4.26 جنيه في 3 بنوك «مصر، والأهلي المصري، والأهلي المتحد».

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 6 ديسمبر أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بسعر 4.26 جنيه في بنوك «فيصل الإسلامي مصر، وكريدي أجريكول، الأهلي المصري، وعودة، والإسكندرية المشرق، والمصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، وhsbc».