البحوث الاجتماعية: 15% من حالات الطلاق المبكر تقع في السنة الأولى

أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من أسباب الطلاق المبكر في مصر، لافتًا إلى أن 15% من حالات الطلاق المبكر تقع في السنة الأولى، و38% من حالات الطلاق تحدث في أول ثلاث سنوات من الزواج، متابعًا أن الاختيار السليم لشريك الحياة يضمن بيت مستقر وأبناء أسوياء اجتماعيا ونفسيًا.

الأسباب الاقتصادية المحرك الأساسي للطلاق المبكر

وأوضح المركز القومى للبحوث الاجتماعية، وفقًا لما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن، أن الأزواج كانوا أقل تأثرًا من الزوجات بالآثار السلبية لـ«الطلاق» نظرًا لقلة تعرضهم للضغوط النفسية والوصمة الاجتماعية.

وتابع مركز البحوث، أن الطلاق المبكر يؤدي إلى حرمان الأبناء من العلاقات الأسرية السوية، والتقصير في حقوقهم المادية، وفقدان العاطفة والاهتمام، مؤكدًا على أن الأسباب الاقتصادية كانت المحرك الأساسي للطلاق المبكر ومنها زيادة الأعباء المادية وقلة الدخل والتوقف عن العمل، ودخول عادات استهلاكية جديدة على الأسرة المصرية.

إطلاق حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء

من جانبها أكدت وزارة التضامن، في تقرير لها، أنه تم إطلاق حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار «أنتوا أبطال أسرتكم» في 25 نوفمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

عرض رسائل حول ممارسات العنف في المجتمع المصري

تستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.