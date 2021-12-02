«البحوث الاجتماعية»: 32% من الإناث يمتلكون حسابات بنكية وبريدية

أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على أنه تم استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول الشمول المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، لتؤكد الدراسة على أن نسبة ملكية الحسابات البنكية والبريدية للذكور، تصل إلى 42.9%، وللإناث 32.5%، فيما وصلت نسبة البطاقات الإلكترونية الخاصة بحساب توفير في البنك للذكور 40.3%، والإناث 26%.

وأوضح مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وفق تقرير صادر، أن نسبة 83% من الذكور يعملون بالقطاع الرسمي، و17% فقط من الإناث، موضحا أن الصورة الذهنية عن المرأة المصرية، أوضحت أن نسبة موافقة الرجال على عمل المرأة جاءت أن 35% يراها أمر ثانوي، و19.5% وافقوا على عمل المرأة، مؤكدا على أن ارتفعت مشاركة المرأة في قطاع العمل غير الرسمي لتصل إلى 70%.

آلية منتظمة تدعم التنسيق المستمر بين التضامن والمجتمع المدني

وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم وضع آلية منتظمة تدعم التنسيق المستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود لبناء قدرات الجمعيات في مجال التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات غير المالية للجمعيات العاملة في مجال المشروعات الاقتصادية.

ولفتت إلى أنه تم العمل على التسويق والتسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية والتراثية من خلال النقاط التالية:

- دعم الأنشطة التنموية والتمكين الاقتصادي للجمعيات، من خلال صندوق دعم الجمعيات والمشروعات بوزارة التضامن الاجتماعي، لتسويق منتجاته من الحرف اليدوية من خلال التنسيق مع الكيانات القائمة في مجال التسويق.

- التنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركات الناشئة لتسويق منتجاتها، وإتاحة فرص أكبر لتسويقها داخل وخارج مصر.

- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة للتسويق الإلكتروني، لترويج وتسويق منتجات منظمات المجتمع المدني.

تقديم العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة

وأوضحت التضامن، أنه تم تقديم العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومنها برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط، والذي استهدف المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها.

ولفتت التضامن، إلى التأكيد على تعظيم الشعور الإيجابي لدى المرأة، ودعمها للتمتع بحقوقها الاقتصادية وحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، مشيرة إلى أنّه جرى العمل على القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر.