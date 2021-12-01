«مناهضة العنف الأسري وأثره على المجتمع» حملة لقومي المرأة بالإسماعيلية

في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس القومى للمرأة هذا العام تحت شعار «كوني»، أطلق المجلس، أمس، أولى فعاليات حملة «مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع»، بمحافظة الإسماعيلية وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، ممثلًا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والدكتورة عفاف الكومي مقررة فرع الإسماعيلية، وأمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، ونهى مرسي، مدير عام اللجان، بالإضافة إلى عدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

وأشار المشاركون في اللقاء إلى بعض المفاهيم المغلوطة للعنف ضد المرأة في أطار الأسرة وكيفية تصحيحها، وتطرقوا إلى أسباب العنف الأسري وأشكاله وتأثيره على الأطفال، والخلافات الصحية وعلاجها بالحوار بين أفراد الاسرة، وتصحيح بعض الصور النمطية حول دور الرجل والمرأة داخل الأسرة دينياً واجتماعياً، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج من حياة الرسول الكريم التي تتضمن تكريم المرأة.

لقاءات جماهيرية في القرى

ومن المقرر أن يتبع اللقاء لقاءات جماهيرية في قرى المحافظة، والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف التوعية بكيفية اختيار شريك الحياة، والتغلب على المشكلات التي تواجه الأسرة ومن أهمها العنف الأسري، وأسس الحياة الزوجية السعيدة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، ونشر الوعي الديني الوسطي المستنير.