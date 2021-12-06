«ذا صن»: مكالمة خطيرة تهدد مستخدمي هواتف أندرويد

أعلن موقع «ذا صن» البريطاني، أنه تم تحديد مستخدمي نظام أندرويد «Android» كضحايا محتملين لعملية احتيال برمجيات خبيثة تسعى للحصول على معلومات شخصية هامة جدا، عن طريق هواتفهم المحمولة، موضحًا أنه يتم اختراق هواتف أندرويد من خلال الرد على مكالمة هاتفية بسيطة، يصبح المستخدمون عرضة لخطر سرقة بيانات اعتمادهم المصرفية الرقمية.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف برنامج ضار يسمى «BRATA» في إيطاليا مؤخرًا، وكجزء من عملية الاحتيال يتصل «ممثلو التهديد» بمستخدمي أندرويد عن طريق «Private Number» الذين وقعوا ضحايا لهجمات الرسائل القصيرة لسرقة معلوماتهم المصرفية عبر الإنترنت، حيث يتم إرسال مكالمة من قبل التطبيقات الاحتيالية المثبتة على الهاتف.

ويقول باحثو «Cleafy» التقني، إن البرنامج لديه القدرة على عدم اكتشافه بواسطة الغالبية العظمى من ماسحات AV، موضحين في بحثهم كذلك أن البرنامج الضار لم يكتشف سابقًا إلا في البرازيل لأول مرة، حيث تم أطلاقة من خلال تطبيقات متجر Google Play، وفي يونيو الماضي، تم التعرف على عملية احتيال لهواتف أندرويد باستخدام التصيد عبر الرسائل القصيرة، المعروف أيضًا باسم smishing، لتوزيع تطبيقات الأندرويد المختلفة.

300 ألف شخص تعرضوا للاختراق

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة «The Sun» أن البرامج الضارة المتخفية في صورة تطبيقات مصرفية ولياقة ومسح المستندات قد تمكنت من الوصول إلى هواتف أكثر من 300000 من مستخدمي Android.

كان برنامج Trojan الشائن قادرًا على تسجيل ضغطات المفاتيح وإرسال البيانات الشخصية عن بُعد إلى مجرمين خارج الموقع، ثم اختراق تطبيقات المراسلة ونشر العدوى إلى الهواتف الأخرى في نفس الشبكة.

قام تقرير صدر في شهر نوفمبر من قبل «ThreatFabric» بتفصيل التطبيقات المصابة، والتي تضمنت قارئات أكواد QR، ومحافظ التشفير وأجهزة مسح المستندات، والتي تم تنزيلها من قبل أكثر من 300000 مستخدم.

تبدو التطبيقات غير ضارة، ووفقًا لـ ThreatFabric، يمكن أن تكون البرامج الضارة نائمة عند تنزيلها لأول مرة، ثم تنشيطها عن بُعد لجمع المعلومات.

طرق لمعرفة إصابة هاتفك بالاختراق

إذا كنت تعتقد أن هاتفك مصاب، فإن أول ما عليك فعله هو حذف أي من التطبيقات المشبوهة بأسرع ما يمكن وإجراء فحص مضاد للفيروسات، وإذا كان هناك ارتفاع مفاجئ في استخدام البيانات أو البطارية، فقد يكون السبب هو أن البرامج الضارة تقوم بتشغيل مهام في الخلفية على جهازك، تحقق للتأكد من عدم تلقي أي من أصدقائك رسائل غامضة منك، خاصةً مع الروابط الغريبة.

ويمكن أن تستخدم البرامج الضارة هاتفك لإرسال رسائل إلى الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال لديك، وتزيد من إصابة شبكتك.

ويعد أفضل خياراتك للحماية، هي تثبيت برنامج مكافحة فيروسات قوي وإجراء فحوصات أمنية منتظمة، والتأكد من أنك تعمل دائمًا على أحدث نظام تشغيل.