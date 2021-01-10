كيف تتجنب سرقة البيانات المصرفية عند حجز تذاكر الطيران إلكترونيا؟

أعلنت السلطات السعودية عن عودة حركة الطيران من وإلى المملكة في 31 مارس المقبل، وجاء ذلك القرار بعد اتخاذ وزارة الصحة السعودية كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما جعل الكثير من راغبي السفر يستعدون للحجز عبر شركات الطيران المختلفة، وكثيرا ما يتعرض المسافرون إلى عمليات نصب عند حجز تذاكر الطيران إلكترونيا.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تجنب اختراق البيانات المصرفية، خلال حجز رحلة الطيران، وفق الموقع الرسمي لـ مصر للطيران، كالتالي:

خطوات حماية البيانات المصرفية أثناء حجز رحلات الطيران للسعودية

- يجب على المسافر أن يقوم بالتحقق من الشروط المفروضة والأسعار عند إجراء الحجز، حتى لا يستطيع قراصنة الإنترنت من اختراق الحساب المصرفي وسرقة الأموال.

- إذا كان هناك رغبة من جانب المسافر في تعديل الحجز، يمكن الاتصال بالوكيل السياحي لتغيير الحجز، مع دفع الرسوم المطلوبة لذلك.

- تحرص الشركة على معالجة البيانات الشخصية والمصرفية الخاصة بالعميل طبقا لسياسة الخصوصية.

- في حالة إذا كان الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، من الضروري قراءة الشروط والأحكام قراءة جيدة، وفي حالة الشعور بأن هناك خطأ يحدث في البيانات المصرفية، يجب على الفور الاتصال بالشركة للوصول إلى حل حول المشكلة.

- يجب أن يتجنب العميل رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، والتي تظهر خلال إجراء عملية الحجز الإلكتروني، من خلال الادعاء بحدوث أمور طارئة تتطلب إرسال المزيد من المال، وفي النهاية لا يتم الحصول على أي أرباح.

- تجنب عروض بطاقات الائتمان التي تتطلب السداد مقدما، في تلك الحالة قد يحصل المستخدم على قائمة بجهات تقديم القروض، ولكن لن يحصل على القرض.