«محمد ممدوح» يهدي تكريمه بمهرجان القاهرة لسمير غانم ودلال عبد العزيز

عبر الفنان «محمد ممدوح»، عن سعادته البالغة بعد فوزة بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «أبو صدام»، الذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدورة 43، وسط حضور لافت من عائلته وأبطال الفيلم .

ونشر محمد ممدوح فيديو لحظة تكريمه عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «عايز أقول شكرا لكل اللي وقفوا جنبي وأولهم مراتي وأهلي وجمهوري.. شكرا لنادين خان وأحمد فهمي وشركة سي سينما وطلال وإيهاب أيوب.. وعبد السلام وسامح كمال وأحمد يوسف».

محمد ممدوح يتحدث بعد حصوله على الجائزة

وأضاف: «كل كرو فيلم أبو صدام اللي محدش فيهم قصّر في دوره في العمل.. شكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إدارة وتنظيم ولجنة تحكيم».

محمد ممدوح يهدي الجائزة لكل الفنانين الراحلين

وأهدى الفنان محمد ممدوح، جائزة أفضل في ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته الـ43، عن دوره في فيلم «أبو صدام»، لكل الفنانين الراحلين، وخصّ بالذكر «سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز».

وفاز الفنان محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل بالدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره بفيلم «أبو صدام».

رشوان توفيق يقدم جائزة محمد ممدوح

وحرص الفنان القدير رشوان توفيق، على أن يقدم الفنان محمد ممدوح، وإعلان الجائزة على لسانه، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فور صعوده للمسرح لتقديم جائزة أحسن ممثل.

الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي

وشهدت الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما تم كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

كما شهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.