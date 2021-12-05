رشوان توفيق عن فوز محمد ممدوح بأحسن ممثل: فنان صادق ينتظره مستقبل كبير

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه يحب الفنان محمد ممدوح بشكل كبير، لكونه ممثل صادق في مشاعره وموهوب بدرجة كبيرة، مقدمًا شكره إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، على اختياره لتقديم جائزة أحسن ممثل.

وأضاف «توفيق»، خلال حديثه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه منذ شاهد الفنان محمد ممدوح شعر بالصدق في تمثيله، كاشفا عن أنه فوجئ بفوز محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل، ومؤكدًا أن هذا الفنان ينتظره مستقبل كبير بعالم الفن.

محمد ممدوح أحسن ممثل

وفاز الفنان محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل بالدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره بفيلم «أبو صدام».

وتفاعل حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مع الفنان القدير رشوان توفيق بشكل كبير فور صعوده على المسرح لتقديم جائزة أحسن ممثل.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الفنانة نيللي

وشهدت الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

كما شهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.