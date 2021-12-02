محمد ممدوح: أحمد داش كان متقمص دور «التباع» في كواليس «أبو صدام»

بدأت، منذ قليل، جلسة نقاشية لأبطال وصناع فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان، المشارك في المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات اليوم السابع للمهرجان، وذلك بحضور بطلي العمل محمد ممدوح وأحمد داش بالإضافة إلى المخرجة نادين خان.

محمد ممدوح: «الدور اللي بيعجبني بعمله»

وقال الفنان محمد ممدوح خلال الجلسة النقاشية حول الفيلم، إن الفنان الشاب أحمد داش كان متقمصا بشدة للدور الذي أداه ضمن أحداث فيلم «أبو صدام»، قائلا: «من كتر تقمصه للدور، كان متقمص دور التباع حتى في البريك كان بيروح يضبط التريلا وينضفها كأنه التباع فعلا ويجهزها قبل ما أحضر».

وعند سؤاله عن اختياره لأعماله الفنية أوضح ممدوح أنه لا يخطط لعمل معين وإنما يقبل الدور الذي يلاقي استحسانه، موضحا: «أنا الدور اللي بيعجبني بعمله بدون ما اخطط لحاجة، والحاجة الوحيدة اللي احكم بيها على العمل هي الناس اللي معايا، وأني اقدم حاجة مختلفة».

«أبو صدام» يمثل المشاركة المصرية الوحيدة في المسابقة الدولية لـ«القاهرة السينمائي»

ويعتبر فيلم «أبو صدام» هو العمل المصري الوحيد في المسابقة الدولية للمهرجان، التي تضم 13 فيلما من مختلف دول العالم، من بينها أعمال عربية منها الأردني «بنات عبد الرحمن» والتونسي «غدوة» الذي يمثل التجربة الإخراجية الأولى للفنان ظافر العابدين.

تدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة «أبو صدام»، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

عرض الفيلم للمرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة الـ 9:30 من مساء اليوم، بمسرح النافورة، أما العرض الثالث فسيكون يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك.