عاجل.. إعدام عاطل قتل صديقه لسرقة الماشية بالفيوم: أكل معه ثم هشم رأسه

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الأولى، بالإعدام شنقاً للمتهم محمد أحمد قرني، عاطل، لقيامه بقتل صديقه المقرب محمود سرحان أيوب، مع سبق الإصرار والترصد لسرقة الماشية الخاصة به، وبيعها في السوق والحصول على مبلغ مالي قدرها 120 ألف جنيه وفر هارباً، وذلك بعد تصديق الشرعي للمفتي على الإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، وعضوية المستشارين فوميل لبيب، وعلي لاشين، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وسكرتارية صالح الكيلاني سكرتير التنفيذ، ومحمود حفني سكرتير الجلسة،

غدر الصحاب.. محمد قتل صديقه المقرب

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 نوفمبر 2020 حينما أقدم محمد أحمد قرني، عاطل، على قتل صديقه محمود سرحان الملقب بـ«أبو البنات» نظراً لكونه أب لثلاثة فتيات، لسرقة الماشية الخاصة به، حيث كان المتهم يقيم في 6 أكتوبر، ومر بضائقة مالية فقرر سرقة أقرب أصدقائه، ونزل من أكتوبر وزار صديقه وتناول معه الغداء ثم غادر، وراقب مزرعة الماشية الخاصة به، والواقعة على أطراف قرية الحناوي التابعة للزاوية الخضراء بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

محمد هشم رأس صديقه وألقى اللوم على الماشية

وفور دخول «أبو البنات» إلى المزرعة، راقبه صديقه حتى تأكد من نومه، وقفز من فوق السور، ثم هشم رأسه بشومة وقطعة حديد حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، ثم ألقى جثته أسفل أقدام الماشية ليلقي اللوم على الماشية ويعتقد الجميع أنّ الماشية دهسته خلال نومه.

استغل دراجة القتيل لتهريب الماشية

وعقب ارتكاب جريمته، استقل القاتل دراجة بخارية خاصة بالمجني عليه وخرج لاستئجار سيارة نصف نقل، ثم أحضرها وترك الدراجة البخارية داخل المنزل، ثم سرق 4 ماشية وذهب بهم إلى سوق السبت للماشية، وباع الماشية بمبلغ 120 ألف جنيه.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

وخلال 72 ساعة فقط تمكن ضباط مركز شرطة سنورس من حل لغز الواقعة، وضبط المتهم، وفي شهر أكتوبر الماضي، أحالت محكمة الجنايات أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وأصدرت حكمها اليوم بالإعدام عقب تصديق المفتي.