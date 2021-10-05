إحالة عاطل قتل صديقه لسرقة 4 مواشي بالفيوم للمفتي (فيديو)

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر مُحرّم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، وعضوية المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وسكرتارية محمود حفني، مسائ اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق «محمد أحمد قرني علي»، عاطل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المُقبل للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 1515 إداري مركز شرطة سنورس لسنة 2021 والمقيدة برقم 33 لسنة 2021، لقيامه بقتل صديقه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة 4 مواشي من كارة الماشية الخاصة بالمجني عليه.

«محمد» قتل صديقه ليسرق ماشيته

وأوضحت جنايات الفيوم، أنّ تفاصيل الواقعة تعود إلى 30 نوفمبر المُنقضي، عندما عزم محمد أحمد قرني على قتل صديقه محمود سرحان أيوب مع سبق الإصرار والترصد بأنّ بيّت النية، وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "عصا شومة" "وقطعة حديد"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه "كارة مواشي" ملك له وضع بها تعب وشقاء سفره للخارج، وقتله ليسرق المواشي الخاصة به.

المتهم جاء من أكتوبر ليقتل صديقه

بدأت الواقعة بمرور القاتل بأزمة مالية خلال سكنه بمدينة السادس من أكتوبر بعدما ترك عمله، ولم يتمكن من شراء علبة السجائر، ففكر في الذهاب لصديقه المقرب الذي يمتلك كارة مواشي في مدخل قرية الحناوي ناحية الزاوية الخضراء بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وقتله وسرقة الماشية الخاصة به وبيعها والحصول على مبلغ كبير من المال.

عاطل يهشم رأس صديقه ليسرقه

وراقب "محمد" صديقه حتى تأكد من بقاءه بحظيرة المواشي الخاصة به لحراستها، وتسلق السور، فوجده نائماً فهشم رأسه بشومة وقطعة حديدية كانا برفقته، ثم التقط حجراً كان مجاور لرأس صديقه وهشم رأس المجني عليه به قاصداً إزهاق روحه، متسبباً بإصابته التي أودت بحياته طبقاً لتقرير الطب الشرعي، ثم نقل جثته أسفل الماشية ليشتت انتباه المباحث ويعتقدون أنّه توفي بسبب دهس الماشية له.

قتل صديقه واستخدم دراجته البخارية

وعقب ذلك، قام المتهم باستخدام الدراجة البخارية في الذهاب إلى موقف السيارات واستئجار سيارة ربع نقل، وأحضرها إلى حظيرة المواشي وسرق 4 ماشية منها، نقلهم بالسيارة إلى سوق طامية، وباعهم بمبلغ 120 ألف جنيه إلا أنّ المباحث تمكنت من حل لغز الواقعة خلال 72 ساعة وألقت القبض عليه.