دنيا سمير غانم تهنئ محمد ممدوح بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: «ألف مبروك»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنان محمد ممدوح، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمه الجديد «أبو صدام»، الذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، وسط حضور لافت من عائلته وأبطال الفيلم.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها بالفنان محمد ممدوح وهشام ماجد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «تايسون ألف مبرووك، جامد أوي».

ومن جانبه عبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته البالغة بعد فوزة بجائزة احسن ممثل عن دوره في فيلم «أبو صدام»، ونشر ممدوح فيديو خلال لحظة تكريمه عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً، «عايز أقول شكرا لكل اللي وقفوا جنبي وأولهم مراتي وأهلي وجمهوري.. شكرا لنادين خان وأحمد فهمي وشركة سي سينما وطلال وإيهاب أيوب.. وعبد السلام وسامح كمال وأحمد يوسف».

وأضاف، «كل كرو فيلم أبو صدام اللي محدش فيهم قصّر في دوره في العمل.. شكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إدارة وتنظيم ولجنة تحكيم».

محمد ممدوح عن الجائزة

أهدى الفنان محمد ممدوح، جائزة أفضل في ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته الـ43، عن دوره في فيلم أبو صدام، لكل الفنانين الراحلين، ولكن خص بالذكر الفنانين سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وفاز الفنان محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل بالدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره بفيلم «أبو صدام».

وحرص الفنان القدير رشوان توفيق على أن يقدم الفنان محمد ممدوح، وإعلان الجائزة على لسانه، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فور صعوده على المسرح لتقديم جائزة أحسن ممثل.